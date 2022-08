Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden die Perseiden und natürlich auch andere Kometenüberreste eines Tages in die Sonne stürzen? Solange sie nicht gestört werden, werden die Staubpartikel des Kometen 109P/Swift-Tuttle, die für die Perseiden verantwortlich sind, weiter um die Sonne kreisen - und zwar in etwa auf der Bahn ihres Ursprungskometen. Zu leichten Abweichungen kann es hier jedoch beispielsweise durch den Strahlungsdruck der Sonne kommen. Swift-Tuttle kommt der Sonne nicht viel näher als die Erde, so dass man von einem relativ stabilen Orbit auch der Staubpartikel ausgehen kann. Manche Kometen überstehen allerdings ihre Passage durch das innere Sonnensystem und die Annäherung an die Sonne nicht: Sie verdampfen entweder komplett oder stürzen tatsächlich in die Sonne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.