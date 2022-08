Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind Schwarze Löcher unterschiedlich groß? Das liegt an ihrer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte: Stellare Schwarze Löcher bleiben nach der Supernova-Explosion eines massereichen Sterns zurück. Sie bilden sich aus dem Material, das dabei nicht ins All geschleudert wurde und schon dies kann natürlich unterschiedlich viel sein. Manche nehmen nach ihrer Entstehung weiteres Material auf, etwa von einem Begleitstern, andere kollidieren und verschmelzen mit einem anderen Schwarzen Loch oder einem Neutronenstern. Und schließlich gibt es noch die supermassereichen Schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die vermutlich in der Frühphase des Universums entstanden und dann angewachsen sind. Ihre genaue Entstehungsgeschichte ist aber noch Gegenstand aktueller Forschung. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.