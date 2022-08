Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es auf einer bewohnten Welt in einem Kugelsternhaufen immer hell? Insbesondere in den Zentren von Kugelsternhaufen ist der mittlere Abstand zum nächsten Stern sehr viel geringer als in der Umgebung der Sonne. Auf einem potentiellen Planeten im Zentrum eines Kugelsternhaufens würde dies natürlich zu einem Nachthimmel mit sehr viel helleren Sternen führen. Allerdings würde das Licht der Sterne nicht ausreichen, damit es auf der potentiellen Welt auch in der Nacht so hell ist wie auf der Erde bei Tag. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.