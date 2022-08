Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Zweifel daran, dass es sich bei unserer Milchstraße um eine Spiralgalaxie handelt? Unsere Milchstraße ist eine Balkenspiralgalaxie, also eine Spiralgalaxie mit einer zentralen balkenartigen Region hoher Sterndichte, von der die Spiralarme ausgehen. Das gilt inzwischen als gesichert. Dass die Milchstraße einen solchen Balken hat, ist allerdings eine vergleichsweise neue Erkenntnis, dass sie eine Scheibengalaxie ist (und nicht etwa eine elliptische Galaxie) weiß man schon länger. Unsicherheit herrscht noch immer über das exakte Aussehen unserer Galaxie, also darüber, wie unsere Milchstraße "von oben betrachtet" erscheinen würde. Da wir uns selbst mitten in der Milchstraße befinden, können wir auf ihre Struktur nur dadurch schließen, indem wir die Entfernungen zu einzelnen Objekten in der Milchstraße sehr genau bestimmen und sie dann entsprechend kartieren. Da Entfernungsbestimmungen, insbesondere über galaktische Distanzen, noch immer mit einem erheblichen Fehler behaftet sein können, ist der Verlauf mancher Spiralarme nicht immer sicher und wird - sobald bessere Daten vorliegen - immer wieder angepasst. Das gilt zum Beispiel auch für Bereiche, die von uns aus gesehen hinter dem galaktischen Zentrum liegen und auf die der Blick dadurch eingeschränkt ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.