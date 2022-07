Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Das Universum dehnt sich aus, doch in welchem Raum? Die Frage lässt sich so nicht beantworten, weil sie zu sehr von traditionellen Vorstellungen über sich ausdehnende Objekte ausgeht, die mit unseren Theorien vom Universum nicht zu tun haben. Das Universum ist schlicht alles und alles dehnt sich aus. Wieso das so ist, lässt sich wieder mit dem gerne genutzten Ballonmodell zumindest ansatzweise verstehen: Zweidimensionale Lebewesen, die auf einer Ballonoberfläche leben, bemerken eine Ausdehnung ihrer "Welt", wenn der Ballon aufgeblasen wird. Die Ausdehnung erfolgt jedoch ein einer Dimension, die ihnen nicht zugänglich ist, nämlich in der dritten Dimension. Wir leben nun in einer 3D-Welt und beobachten, dass sich unsere gesamte Welt ausdehnt - gut möglich, dass dies in höheren Dimensionen passiert, nur sind uns diese als 3D-Wesen nicht zugänglich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.