Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Machen Stürme auf Gasplaneten wie Jupiter eigentlich auch ein Geräusch? Von außerhalb betrachtet oder "belauscht", wird es schwer sein, hier etwas zu hören - genauso wie man auch Sturmsysteme auf der Erde nicht hören kann, wenn man sie aus dem All verfolgt. Geräusche benötigen zur Ausbreitung nämlich ein Medium. Um den Sturm zu spüren und vielleicht auch etwas hören zu können, muss man sich also in der Atmosphäre des Gasriesen befinden. Hier wären dann zumindest alle benötigten "Zutaten" für die Entstehung von akustischen Wellen bzw. Geräuschen vorhanden: Gase als Medium, extreme Windgeschwindigkeiten, Wirbel, usw. Man sollte allerdings bedenken, dass die "Geräuschkulisse" eines Sturms auf der Erde ja auch sehr viel mit den Gegebenheiten auf der Erde selbst zu tun hat: Geräusche entstehen, wenn der Sturm über Bäume und Dächer bläst oder auf Schiffen durch die Masten und Aufbauten. Wer also auf den Gasriesen typische irdische Sturmgeräusche erwartet, dürfte wohl eher enttäuscht werden... Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.