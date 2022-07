Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kennt man ein Sonnensystem mit zwei oder mehr stellaren Schwarzen Löchern? Stellare Schwarze Löcher sind schwer zu entdecken: Um sie zumindest indirekt beobachten zu können, muss Material in ihre unmittelbare Umgebung gelangen und aufgeheizt werden. Dies geschieht etwa in Doppelsystemen aus einem stellaren Schwarzen Loch und einem anderen Stern: Hier zieht das Schwarze Loch Material von seinem Begleiter ab und dieses erhitzt sich auf hohe Temperaturen, bevor es schließlich hinter den Ereignishorizont verschwindet. Natürlich kann es auch Systeme aus zwei stellaren Schwarzen Löchern geben. Dass sie existieren, weiß man inzwischen aus Beobachtungen von Gravitationswellen. Möglicherweise gibt es um solche Systeme auch Planeten, so dass man von einem "Sonnensystem" sprechen könnte. Bekannt sind solche Systeme bislang nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.