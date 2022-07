Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ab wann würde ein außerirdische Raumschiff auffallen, das sich der Erde nähert? Das ist natürlich abhängig von ganz verschiedenen Faktoren, zunächst einmal davon, ob das Raumschiff entdeckt werden möchte oder vielleicht das innere Sonnensystem unbemerkt erkunden will. Und es hängt von der Helligkeit des Raumschiffs ab. Je nach Größe und Helligkeit sollte es nämlich in Programmen zur Suche nach Asteroiden auffallen, die eine Gefahr für die Erde sein könnten. Kleine Objekte werden bei solchen Programmen allerdings meist nur recht spät entdeckt, also nur Tage oder gar Stunden vor ihrem Vorbeiflug oder Eintritt in die Erdatmosphäre. Getrennt davon zu betrachten wäre eine anderer Aspekt: Fremder Funkverkehr würde unter Umständen auffallen, insbesondere wenn er bestimmte Beobachtungen und Übertragungen stört. Hier müsste dann aber wohl eher der Zufall helfen, um eine außerirdische Kommunikation aufzufangen und auch als solche zu erkennen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.