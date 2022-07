Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde man wissen, wenn es auf einem nahen Exoplaneten eine Zivilisation geben würde und würden sie unsere Signale sicher bemerken? Ein klares Nein zu beiden Fragen. Entscheidend ist, dass man für Botschaften oder die Suche nach Signalen außerirdischer Zivilisationen eine Technologie bzw. ein Verfahren einsetzt, dass sowohl Sender als auch Empfänger verstehen. Und dies kann ein Problem sein: Vor 200 Jahren beispielsweise wäre eine Radiobotschaft auf der Erde nicht zu empfangen gewesen, obwohl es hier schon eine Zivilisation gab. Umgekehrt ist nicht auszuschließen, dass wir in einigen hundert Jahren auf ganz andere Art und Weise kommunizieren werden - auf eine Weise vielleicht, die für eine fortschrittliche Zivilisation schon gar nichts mehr Besonderes ist, die wir aber heute noch nicht verstehen würden. Allerdings sollte man davon ausgehen, dass sich Forschende auf einer anderen Welt, die bewusst ein Signal an andere Zivilisationen ins All schicken, darüber Gedanken machen, wie sie diese Botschaft verschicken. Hier kommen dann die Naturgesetze ins Spiel, die auf allen Welten gleich sein sollten: Die Wasserstofflinie könnte beispielsweise bei der Kommunikation eine Rolle spielen, weil sie eine natürliche Frequenz liefert, auf der sich ganz unterschiedliche Zivilisationen austauschen könnten - wenn sie es denn wollen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.