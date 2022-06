Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bleiben von der Sonne eingefangene Objekte auf ihren ungewöhnlichen Umlaufbahnen? Objekte, die in anderen Sonnensystemen entstanden sind, dann aber von der Sonne eingefangen wurden, können sich auf Bahnen bewegen, die sich deutlich von denen der Planeten unterscheiden: Sie haben dann zum Beispiel eine andere Umlaufrichtung oder bewegen sich nicht in der Ebene unseres Systems. Allerdings stammt nicht jedes Objekt mit einem ungewöhnlichen Orbit aus einem anderen Sonnensystem: Durch Wechselwirkungen, wie etwa enge Begegnungen mit Planeten, können Objekte auch auf solche Bahnen abgelenkt werden. Ob sie dann auf diesen Bahnen bleiben, hängt nun davon ab, ob sie dort "in Ruhe gelassen" werden, oder ob sie durch wiederholte Wechselwirkungen allmählich auf andere Bahnen gelangen. Letzteres dürfte umso wahrscheinlicher sein, je näher sie auf ihrer Bahn der Sonne kommen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.