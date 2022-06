Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was kann man von den Signalen halten, die das Radioteleskop FAST in China empfangen haben soll? In den vergangenen Tagen gab es Berichte darüber, dass das Radioteleskop FAST im Südwesten Chinas mehrfach Signale empfangen haben soll, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Es wurde dann eine Verbindung zu möglichen Signalen außerirdischer Intelligenzen hergestellt. Inzwischen werden entsprechende Berichte allerdings dementiert - auch von Forschern, die mit den Daten vertraut sind. FAST, das Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, besteht aus einer 520 Meter durchmessenden Radioschüssel und ist damit das größte Radioteleskop der Welt. Wer nach Radiosignalen von Außerirdischen fahndet, insbesondere mit sehr empfindlichen Instrumenten, hat inzwischen allerdings ein immer größeres Problem: Jeder Besitzer eines Handys oder Smartphones sendet heute Signale aus, viele andere Geräte funken und auch im Erdorbit kreisen immer mehr Satelliten. Es wird also immer schwieriger "echte" Signale von Störgeräuschen zu unterscheiden. So könnte es sich bei dem FAST-Signal tatsächlich um ein künstliches Signal handeln, doch dürfte dies vermutlich seinen Ursprung auf der Erde oder im Erdorbit haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.