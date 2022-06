Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten alle Planetensysteme ähnlich viele Planeten haben wie unser Sonnensystem mit ähnlichen Abständen? Über die tatsächliche Anzahl von Planeten in Systemen, in denen man schon mindestens einen Planeten gefunden hat, lässt sich schwer etwas sagen, weil sich mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden nur bestimmte Planeten nachweisen lassen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass überraschend viele Planetensysteme massereiche Planeten in engen Umlaufbahnen um ihre Sonne haben, die sogenannten "heißen Jupiter". Dass man zunächst solche Systeme entdeckt hat, dürfte zwar auch ein Auswahleffekt durch die zur Verfügung stehenden Methoden sein, jedoch handelt es sich um eine Konstellation, die man aus unserem Sonnensystem nicht kennt, so dass zumindest diese Systeme alles andere als ähnlich zu unserem Sonnensystem sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.