Wie viele Kilometer kann Ingenuity am Tag zurücklegen? Die Reichweite des experimentellen Mars-Hubschraubers Ingenuity ist begrenzt: Ursprünglich war ja gar nicht geplant, den Hubschrauber in die Mission des Marsrovers Perseverance einzubeziehen. Man wollte durch einige wenige Testflüge direkt nach der Landung von Perseverance nur überprüfen, ob das Fliegen in der Marsatmosphäre so funktioniert, wie man sich das zuvor überlegt hatte. Die Flüge von Ingenuity waren dann so erfolgreich, dass man den Hubschrauber nun weiternutzt. Seine Reichweite wird grundsätzlich von der Ladung seiner Batterien begrenzt, allerdings ist nach NASA-Angaben ein anderer Punkt entscheidender: Die Motoren heizen sich im Betrieb sehr schnell auf. Bislang konnte man maximal 167 Sekunden fliegen. Die maximale Strecke, die Ingenuity während eines Fluges zurückgelegt hat, war 704 Meter. Es gibt übrigens noch einen weiteren Faktor, den man berücksichtigen muss: Ingenuity benötigt zur Kommunikation mit der Erde den Marsrover Perseverance. Von diesem darf sich der Hubschrauber daher nicht weiter als rund einen Kilometer entfernen.