Was ist ein Weißes Loch? Weiße Löcher "existieren" nur in der Theorie: Es handelt sich dabei im Prinzip um "zeitumgekehrte" Versionen von Schwarzen Löchern, also Bereiche der Raumzeit, in die nichts von außen hineingelangen, aber aus denen Materie und Licht entkommen kann. Es sind rein hypothetische, mathematische Lösungen der Gleichungen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Man kennt auch keinen physikalischen Prozess, durch den ein Weißes Loch entstehen könnte.