Kann ich die ISS nach 90 Minuten an der gleichen Stelle wiedersehen? Nein, die Internationale Raumstation ISS benötigt zwar für einen Umlauf um die Erde etwa 90 Minuten, ihre Bahn verschiebt sich allerdings, so dass sie nicht zwei Mal hintereinander exakt die gleichen Orte überfliegt. Man kann jedoch Glück haben und manchmal trotzdem zwei aufeinanderfolgende Überflüge der ISS beobachten. Die Bahn am Himmel unterscheidet sich allerdings von Überflug zu Überflug. Von Hamburg aus wird das beispielsweise Anfang Juli 2022 in den frühen Morgenstunden wieder möglich sein.