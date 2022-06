Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Teleskope sind in Planung und wie werden Teleskope der nächsten Generation aussehen? Auf der Erde sind derzeit einige Teleskope in Planung bzw. bereits in Bau, die man als Teleskope der nächsten Generation bezeichnen könnte: Da wäre zum Beispiel das Vera C. Rubin Observatory, das durch sein gewaltiges Gesichtsfeld ganz neue Maßstäbe in verschiedenen Bereichen der beobachtenden Astronomie setzen wird. Es ist nahezu fertig und wird Anfang des kommenden Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Beim Vera C. Rubin Observatory handelt es sich um ein 8,4-Meter-Teleskop. Es zählt von der Größe her damit noch nicht zu einer neuen Teleskopgeneration. Das gilt aber ohne Zweifel für das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO, das mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern aufwarten können wird. Es ist gerade im Bau. In einer ähnlichen Liga soll das Thirty Meter Telescope spielen, das zwar geplant ist, aber dessen Baubeginn sich immer wieder verschoben hat. Bei den Weltraumteleskopen dürfte mit dem James Webb Space Telescope gerade ein neue Generation die Arbeit aufnehmen. Was danach kommt, ist Spekulation, man denkt aber beispielsweise über ein "Super-Hubble"-Teleskop nach, das - anders als James Webb - im gleichen Wellenlängenbereich wie Hubble beobachtet, aber einen Spiegel in der Größe von James Webb hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.