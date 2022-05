Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man Leben unter der Oberfläche von Monden um Jupiter und Saturn für möglich hält, welchen Bedeutung hat dann noch der Begriff habitable Zone? Unter einer "habitablen Zone" versteht man in der Regel den Bereich um einen Stern, in dem es auf der Oberfläche eines potentiellen Planeten gerade so warm sein könnte, dass dort Wasser in flüssiger Form existieren kann. Grund für diese Abgrenzung dürfte die Tatsache sein, dass das Leben auf der Erde wohl auf genau einem Planeten in einer solchen Zone entstanden ist und die Erde der bislang einzige Ort ist, auf dem wir Leben nachweisen konnten. Allerdings ist der Begriff nicht wirklich präzise: Ob es nämlich auf der Oberfläche eines Planeten tatsächlich Wasser gibt, hängt noch von weiteren Faktoren, insbesondere vom Vorhandensein einer Atmosphäre ab. So ist schon der traditionelle Begriff der "habitablen Zone" nicht wirklich geeignet, um potentiell lebensfreundliche Planeten sicher von lebensunfreundlichen zu unterscheiden. Dass es vermutlich auch auf zahlreichen Monden um Jupiter und Saturn und auch auf Objekten des Kuipergürtels Ozeane aus flüssigem Wasser unter den eisigen Oberflächen gibt und sich auch hier vielleicht Leben gebildet haben könnte, macht die Sache noch unsicherer. Wahrscheinlich dürfte es sich auf den Monden aber um Leben handeln, das sich deutlich von irdischem Leben bzw. von uns unterscheidet - wenn es dieses Leben denn überhaupt gibt. Klar sollte sein, dass der immer wieder medienwirksam gemeldete Fund eines Planeten in einer habitablen Zone um einen Stern zwar interessant ist, doch dass dies gar nichts darüber aussagt, ob dieser Planet lebensfreundlich ist oder nicht. So könnten auch Funde von Planeten außerhalb dieser Zone unter ihrer Oberfläche Überraschendes verbergen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.