Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Planeten haben Sterne nach dem derzeitigen Stand im Durchschnitt? Eine wirklich aussagekräftige Statistik darüber lässt sich kaum seriös aufstellen. Der Grund ist, dass man bei vielen Sternen, um die man nur einen Planeten entdeckt hat, nicht sicher sein kann, dass dies tatsächlich der einzige Planet ist, der um diesen Stern kreist. Genauso kann man nicht sicher sein, dass um Sterne, um die man keine Planeten entdeckt hat, tatsächlich keine Planeten kreisen. Die Methoden, die man zur Entdeckung von Planeten verwendet, können nämlich nicht jede Art von Planet finden. Planeten, die beispielsweise zu weit von ihrem Stern entfernt oder zu massearm sind, lassen sich oft nicht aufspüren und tauchen daher in keiner Statistik auf. Einen kleinen Eindruck über die aktuelle Situation gibt die Statistik der Website The Extrasolar Planets Encyclopaedia. In deren Katalog sind (Stand: 30. Mai 2022) 5059 Planeten in 3733 Planetensystemen und 824 Mehrfachplanetensysteme erfasst. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.