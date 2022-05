Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kommt Gliese 710 bei seiner Annährung in die Reichweite von Raumsonden, so dass wir Nahaufnahmen aus einem anderen Sonnensystem bekommen? Der Stern Gliese 710 nähert sich der Sonne an und wird in rund 1,3 Millionen Jahren nur rund 4000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) von der Sonne entfernt sein. Das ist sehr viel näher als alle anderen Sterne, doch für heutige Verhältnissen noch immer recht weit weg: So ist Voyager 1 gerade einmal rund 150 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt - nach über 45 Jahren Flug. Doch wer weiß, wie die Technologie auf der Erde in 1,3 Millionen Jahren aussehen wird... Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.