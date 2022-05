Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Das Weltraumteleskop James Webb kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen kleinen Teil des Himmels beobachten. Gibt es ähnliche Einschränkungen auch für Hubble? Bei seinen Beobachtungen muss das James Webb Space Telescope darauf achten, dass der Sonnenschutz die Instrumente ständig ausreichend schützen kann. Daher kann es sich nicht beliebig drehen und an einem bestimmten Tag nur 39 Prozent des gesamten Nachthimmels beobachten. Über sechs Monate allerdings kann James Webb 100 Prozent des Himmels erkunden. Für das Weltraumteleskop Hubble gibt es diese extremen Einschränkungen nicht. Das Teleskop beobachtet ja auch überwiegend in einem anderen Wellenlängenbereich als James Webb. Trotzdem sind nicht alle Beobachtungen möglich: Auch mit Hubble muss das Betriebsteam aufpassen, dass es für die Instrumente nicht zu hell wird. So ist natürlich die Region des Himmels tabu, in der sich die Sonne gerade befindet. Auch der sonnennächste Planet Merkur kann Hubble aus Sicherheitsgründen nicht beobachten, da er immer zu dicht an der Sonne liegt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.