Könnte in dem meisten Planetensystemen der dritte Planet Leben wie auf unserer Erde beherbergen? Das ist eher unwahrscheinlich, wobei man sagen muss, dass man bislang kaum ausreichend Planetensysteme gefunden hat, um hier eine sinnvolle Statistik machen zu können. Insbesondere hat man ja noch keinen extrasolaren Planeten gefunden, von dem man sicher sagen kann, dass er Leben beherbergt. Man kann höchstens vermuten, dass ein Planet Bedingungen aufweist, die die Entstehung von Leben ermöglichen könnten. Nach unserem Wissen müsste ein Planet, auf dem sich Leben entwickeln kann, in der sogenannten habitablen Zone um einen Stern liegen, also dort, wo es theoretisch flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben könnte. Wo sich diese Zone befindet, hängt aber entscheidend von der Helligkeit des Zentralsterns ab: Die meisten Sterne in unserer Milchstraße dürften kleiner als die Sonne sein, so dass sich die habitable Zone näher am Stern befindet als die Erde unserer Sonne ist - zum Teil sogar deutlich näher. Damit dann auch hier der dritte Planet lebensfreundlich wäre, müsste es also noch zwei weitere Planeten geben, die noch näher am Stern liegen. Das ist nicht unmöglich, dürfte aber nicht unbedingt einer allgemein gültigen Regel entsprechen.