Wo lassen sich in Deutschland am besten Sterne beobachten? Je dunkler es ist, desto mehr lässt sich am Himmel sehen. Allerdings sollte man sich auch von einem hellen Stadthimmel nicht entmutigen lassen und auch hier einmal einen Blick riskieren. Grundsätzlich ist es aber nicht einfach, in Mitteleuropa noch wirklich dunkle Regionen zu finden. In den letzten Jahren gab es aber vielerorts Initiativen, durch die spezielle Lichtschutzgebiete und sogenannte Deep-Sky-Parks entstanden sind. Solche Regionen gibt es derzeit in der Eifel, in der Rhön, in den Alpen und im Havelland. Auch die Nordseeinseln Spiekeroog und Pellworm nennen sich inzwischen "Sterneninseln". Oft finden sich in diesen Regionen auch spezielle Angebote für Einsteiger und manchmal sogar spezielle Beobachtungsplätze für erfahrene Amateure.