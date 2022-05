Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird der Weltraum ewig expandieren oder gibt es einen Endknall? Über das Ende unseres Universums gibt es verschiedene Theorien, von denen einige wahrscheinlicher sind als andere, aber keine mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Im Wesentlichen gibt es drei Szenarien: Eine Möglichkeit ist der sogenannte Big Crunch, bei dem man davon ausgeht, dass die aktuelle Ausdehnung des Universums irgendwann zum Stilstand kommt und sich umkehrt, so dass das Universums praktisch wieder in sich zusammenfällt. Dies erscheint aktuell als die unwahrscheinlichste Variante. Eine weitere Möglichkeit beschreiben die Wissenschaftler als Big Whimper: Dabei dehnt sich das Universum immer weiter aus und wird so immer kälter und kälter - und, da es irgendwann keine leuchtenden Galaxien mehr gibt oder man diese wegen ihrer Entfernung nicht mehr sehen kann, sehr langweilig. Deutlich dramatischer ist der sogenannte Big Rip: Dabei sorgt eine Variante der Dunklen Energie, die aktuell für die beschleunigte Expansion des Universums sorgt, dafür, dass sämtliche Strukturen - von Galaxien und Galaxienhaufen bis zum einzelnen Atom - auseinandergerissen werden. Über das Ende der Welt sollte man sich allerdings keine zu großen Sorgen machen: Bis eines der beschriebenen Szenarien Wirklichkeit wird, sollten nach den kosmologischen Theorien noch viele Milliarden Jahre vergehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.