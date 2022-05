Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert, wenn in ferner Zukunft die Erdrotation an den Mondlauf gebunden sein wird? Momentan zeigt der Mond der Erde immer die gleiche Seite, die Erde allerdings rotiert noch so schnell, dass sie dem Mond nicht immer nur die gleiche Seite zuwendet. Das gravitative Wechselspiel zwischen Mond und Erde führt jedoch dazu, dass sich der Mond immer weiter von der Erde entfernt und die Tage auf der Erde allmählich länger werden. Irgendwann wird dann der Zeitpunkt gekommen sein, an dem ein Monat einem Tag auf der Erde entspricht und damit auch die Erde dem Mond immer die gleiche Seite zuwendet. Dies bedeutet zunächst, dass die Gezeiten, die durch den Mond verursacht werden, wegfallen. Es bleibt allerdings die Gezeitenwirkung der Sonne, die auch nicht zu vernachlässigen, aber natürlich deutlich geringer ist. Genaue Vorhersagen über Bedingungen auf der Erde in dieser Epoche sind allerdings schwierig, weil sich dieser Zustand erst einstellen wird, nachdem die Sonne zu einem Roten Riesen geworden und die Erde eventuell sogar schon von ihr verschluckt worden ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.