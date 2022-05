Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welchem Sternbild würde ein hypothetischer Beobachter jenseits des Sonnensystems unsere Sonne zuordnen? Das kommt natürlich sehr darauf an, von wo er unsere Sonne beobachtet. Wenn er sich beispielsweise auf einem Planeten befände, der das System Alpha Centauri umkreist, hätte die Sonne am dortigen Himmel einen recht prominenten Platz: Sie befände sich ganz in der Nähe des Himmels-W, also des Sternbilds Kassiopeia, und würde das W auf der linken Seite um einen zusätzlichen Strich erweitern. Mit einer Helligkeit von 0,5 Magnituden wäre die Sonne deutlich heller als die anderen Sterne der Konstellation. Vom Bernards Pfeilstern aus gesehen, würde die Sonne hingegen zwischen den Gürtelsternen des Sternbilds Orion und dem hellen Stern Sirius liegen. Je weiter man sich dann entfernt, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die vertrauten Sternbilder kaum mehr erkennbar sind und sich die Beobachter auf der fernen Welt ganz eigene Konstellationen überlegt haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.