Wie lange dauert es, bis sich ein Astronaut nach einem Langzeitaufenthalt auf der ISS auf der Erde wieder vollständig regeneriert hat? Das lässt sich allgemein nicht beantworten, da sehr verschiedene Teile des Körpers durch einen Langzeitaufenthalt im All beeinflusst werden: Die Rückbildung von Muskeln kann bereits nach wenigen Wochen wieder kompensiert sein, beim Verlust von Knochenmasse kann es deutlich länger dauern: Grob wird geschätzt, dass die Regeneration der Knochen für jeden Monat im All zwei Monate auf der Erde benötigt. Weitere Veränderungen treten beim Herz-Kreislauf-System auf oder auch bei den Augen: Manche Rückkehrer aus dem All berichteten noch mehrere Jahre nach dem Aufenthalt im All von Problemen beim Sehen.