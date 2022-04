Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Mit welcher Geschwindigkeit dehnt sich das Universum aus? Diese Frage wird immer wieder gestellt, nicht nur von Leserinnen und Lesern von astronews.com, sondern auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Sicher beantworten kann man sie nämlich bislang noch nicht. Die Frage hängt mit der Messung der sogenannten Hubble-Konstanten zusammen, die die gegenwärtige Rate der Expansion des Universums beschreibt: Sie wird meist in Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec angegeben, wobei ein Megaparsec 3,26 Millionen Lichtjahre sind. Eine Expansionsrate von 70 bedeutet dabei, dass sich ein Objekt, das 3,26 Millionen Lichtjahre (also ein Megaparsec) von uns entfernt ist, durch die Expansion mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Sekunde von uns fortbewegt. Nachdem man zunächst dachte, dass durch das Weltraumteleskop Hubble der Wert der Hubble-Konstante relativ genau bestimmt werden konnte, gibt es inzwischen wieder eine Diskussion über den tatsächlichen Wert der Konstante, da nämlich beispielsweise die Mission Planck auf einen niedrigeren Wert gekommen war: So gibt es fundierte Studien, die den Wert der Hubble-Konstante entweder mit ungefähr 75 oder 68 angeben - ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, der bereits so groß ist, dass dafür keine einfachen Messfehler verantwortlich gemacht werden können. Für diese Diskrepanz sucht man nun fieberhaft nach einem Grund. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.