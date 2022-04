Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind sich Erde und Venus vor einigen tausend Jahren gefährlich nahegekommen? Nein, dafür gibt es weder Hinweise noch einen nachvollziehbaren Grund. Die Bahnen der Planeten sind schon seit langer Zeit stabil und werden es für sehr lange Zeit auch noch bleiben. Eventuell bezieht sich die Frage aber auf eine "Theorie", die Mitte des letzten Jahrhunderts von dem russischen Arzt und Psychoanalytiker Immanuel Velikovsky verbreitet wurde: In seinem Buch "Welten im Zusammenstoß" versuchte er aus historischen Sagen und Überlieferungen Rückschlüsse auf einstige Geschehnisse in der Geschichte des Sonnensystems zu ziehen. Unter anderem folgerte er, dass die Venus vor einigen tausend Jahren vom Jupiter "abgesprengt" wurde und auf dem Weg auf ihre jetzige Umlaufbahn auch der Erde gefährlich nahegekommen ist. In der Astronomie stießen Velikovskys Thesen schon damals auf einhellige Ablehnung. Es finden sich dafür auch keinerlei Anhaltspunkte aus Beobachtungen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.