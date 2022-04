Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können alle acht Planeten nahezu in einer Reihe stehen und hätte dies irgendwelche Folgen? Grundsätzlich ist dies möglich. Die Planeten bewegen sich natürlich nur ungefähr in der gleichen Ebene um die Sonne, so dass eine solche Reihe nur im zweidimensionalen eine wirkliche Reihe wäre. Wie häufig diese Konstellation vorkommt, hängt sehr davon ab, was man unter "nahezu" versteht: In einem Artikel, der im Jahr 1961 in der Zeitschrift Sky & Telescope erschien, wurden die Daten veröffentlicht, zu denen alle Planeten unseres Sonnensystems sich von der Sonne aus gesehen in einem Sektor von weniger als 90 Grad befinden. Der Autor fand 25 Ereignisse dieser Art in einer Zeitspanne von 0 bis zum Jahr 3000. Am "dichtesten" standen die Planeten dabei am 11. April 1128 (nach dem Julianischen Kalender) zusammen - sie passten in einen Sektor von nur 40 Grad, was aber natürlich noch immer nicht "auf einer Reihe liegen" entspricht. Macht man den Sektor immer kleiner kommt man bald auf Zeiträume, die das Alter des Sonnensystems und auch des Universums weit übersteigen. Über Millionen oder gar Milliarden Jahre werden allerdings die Berechnungen auch immer ungenauer. Würden übrigens tatsächlich einmal alle neun Planeten in einer Reihe stehen, hätte dies - auch wenn manche anderes behaupten - keinerlei Einfluss auf die Erde oder die Bahnen der anderen Planeten. Es sähe aber sicherlich ganz interessant am Nachthimmel aus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.