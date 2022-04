Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sorgt die Rotation von Merkur dafür, dass es irgendwo einen Bereich zwischen Tag- und Nachtseite mit dauerhaft angenehmen Temperaturen gibt? Auf der Tagseite von Merkur kann es über 400 Grad Celsius heiß werden, auf der Nachtseite herrschen hingegen Temperaturen von weniger als minus 100 Grad Celsius. Müsste es da nicht einen Bereich geben, in dem die Temperaturen halbwegs erträglich sind, nämlich genau zwischen Tag- und Nachtseite? Das dürfte so sein, doch ändern sich diese Regionen ständig: Merkur umkreist die Sonne nämlich nicht, wie man lange Zeit gedacht hatte, in gebundener Rotation wie der Mond die Erde. Dann müsste sich Merkur während eines Umlaufs um die Sonne einmal um die eigene Achse drehen und würde dadurch der Sonne immer die gleiche Seite zeigen. Wäre dies der Fall, gäbe es tatsächlich Bereiche, in denen eventuell dauerhaft halbwegs angenehme Temperaturen vorherrschen könnten. Allerdings ist das nicht so: Merkur besitzt eine gebrochen gebundene Rotation und dreht sich während zweier Umläufe um die Sonne exakt dreimal um die eigene Achse. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.