Wenn sich auf dem Mars der Schall langsamer ausbreitet als auf der Erde, könnte es auch Planetenatmosphären geben, wo er schneller ist? Ja, das ist durchaus vorstellbar und hängt von der Zusammensetzung der Atmosphäre des Planeten und der dortigen Temperatur ab. So beträgt die Schallgeschwindigkeit bei 20 °C in Luft 343 Meter pro Sekunde, in Helium aber schon 981 Meter pro Sekunde und in Wasserstoff 1280 Meter pro Sekunde. Man kann sich also durchaus Atmosphären vorstellen, in denen die Schallgeschwindigkeit über der auf der Erde liegt.