Könnte man nicht auf eine Ariane-Rakete eine Raumkapsel setzen, so dass die ESA selbst Menschen ins All bringen kann? So einfach ist es natürlich nicht, allerdings gab es in der europäischen Raumfahrt schon vor dem Ukraine-Krieg Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass es sinnvoll wäre, in der astronautischen Raumfahrt nicht von anderen Nationen oder Unternehmen abhängig zu sein und einen europäischen Zugang zum All für Astronautinnen und Astronauten zu schaffen. Die gerade entwickelte Rakete Ariane 6 wäre für einen solchen Zweck wohl auch verwendbar. Die Entwicklung einer geeigneten Raumkapsel wäre allerdings teuer und würde den politischen Willen der ESA-Mitgliedsstaaten voraussetzten, in ein solches Projekt viel Geld zu investieren. Vermutlich dürfte der Angriffskrieg Russlands hier aber noch einmal einige zum Nachdenken gebracht haben.