Ich dachte wir könnten nur ca. 13,8 Milliarden Lichtjahre weit sehen, obwohl das Universum einen deutlich größeren Durchmesser hat? Es ist etwas komplizierter: Licht hat eine bestimmte Geschwindigkeit und kann daher seit dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren nur eine gewisse Strecke zurückgelegt haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Objekt, dessen Licht beispielsweise zwölf Milliarden Jahre zu uns unterwegs war, auch zwölf Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, obwohl das Licht in einem Jahr genau ein Lichtjahr zurückgelegt hat. Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass sich unser Universum ausdehnt und Objekte dadurch heute weiter von uns entfernt sind als zu dem Zeitpunkt, als das Licht sie auf dem Weg zu uns verlassen hat. Das führt dazu, dass wir - ausgehend vom Standardmodell der Kosmologen - heute in jede Richtung nicht nur Objekte sehen können, die maximal 13,8 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, sondern bis zu mehr als 45 Milliarden Lichtjahre entfernte Objekte. Das beobachtbare Universum hat also einen Durchmesser von mehr als 90 Milliarden Lichtjahren.