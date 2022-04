Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Zu welchem Zeitpunkt vor dem Start steigen die Astronauten in die Crew-Dragon Kapsel ein? Die Abläufe vor dem Start einer Crew Dragon von SpaceX sind genau festgelegt: Vier Stunden vor dem Start zieht die Besatzung ihre Raumanzüge an und wird drei Stunden und 15 Minuten vor dem geplanten Start zur Startrampe gefahren. Dort trifft sie rund 20 Minuten später ein. Etwa zwei Stunden und 35 Minuten vor dem Start klettert die Besatzung in die Raumkapsel. Eine Stunde und 55 Minuten vor dem Start wird die Luke der Kapsel geschlossen, 42 Minuten vor dem Start der Zugangsarm zur Kapsel entfernt. 35 Minuten vor dem Start beginnt dann die Betankung der Rakete. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.