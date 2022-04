Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird es durch die Präzession irgendwann auch einen südlichen Polarstern geben? In der Nähe des südlichen Himmelspols befindet sich derzeit ein Stern, nämlich Sigma Octantis, der den Eigennamen Polaris Australis bekommen hat. Allerdings ist er wesentlich lichtschwächer als "unser" Polarstern und mit bloßem Auge nur schwer zu erkennen. Man behilft sich stattdessen mit der Konstellation "Kreuz des Südens", die quasi auf den Ort des südlichen Himmelspols deutet. Durch die Präzession, also die Taumelbewegung der Erdachse, bewegt sich der südliche Himmelspol auf dieses Kreuz des Südens zu. In einigen tausend Jahren wird der Himmelspol dann in der Nähe eines Sterns im Sternbild Chamäleon und später in der Nähe von Sternen im Sternbild Kiel des Schiffs liegen. Ein wirklich heller Stern, der dem nördlichen Polarstern vergleichbar wäre, ist aber nicht darunter. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.