In welche Richtung bewegt sich die Sonne in Bezug auf ihre Rotationsachse um das Zentrum der Milchstraße? Die Sonne bewegt sich auf einer etwa kreisförmigen Umlaufbahn alle 230 Millionen Jahre um das Zentrum der Milchstraße, das knapp 27.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Momentan befindet sie sich dabei etwa 55 Lichtjahre über der galaktischen Ebene, wobei sich dieser Wert um Laufe eines Orbit auch ändert, ihre Bahn also von der Seite aus betrachtet wellenförmig erscheinen würde. In Bezug auf ihre eigene Rotationsachse bewegt sich die Sonne um das Milchstraßenzentrum mit einer Neigung von 60 Grad zur galaktischen Ebene.