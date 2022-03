Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sieht ein Schwarzes Loch von allen Seiten gleich aus? Grundsätzlich lässt sich ein Schwarzes Loch selbst gar nicht beobachten, sondern nur seine unmittelbare Umgebung. Hier kann sich beispielsweise Material in einer Scheibe sammeln, die um das Schwarze Loch kreist und von der das Material in das Loch hineinströmt. Senkrecht zu dieser Scheibe können gewaltige Teilchenströme, sogenannte Jets, ins All schießen. Manchmal verbirgt sich all dies auch noch hinter einem Ring aus Gas und Staub. Aus welcher Perspektive man nun ein solches System betrachtet, kann einen beträchtlichen Unterschied machen. So kennt man beispielsweise verschiedenen Typen von aktiven Galaxienkernen, also Galaxien, in deren Zentrum ein gewaltiges Schwarzes Loch gerade große Mengen an Material verschlingt. Je nach Blickwinkel erscheinen uns diese Galaxienkerne aber ganz unterschiedlich und haben auch verschiedene Namen erhalten: Ist der Jet beispielsweise direkt auf uns gerichtet, handelt es sich um einen Blazar, schirmt der Ring aus Staub große Teile der intensiven UV-Strahlung der Scheibe ab, hat man es mit einer Seyfert-1-Galaxie zu tun. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.