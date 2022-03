Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie und wann entstand der Saturn? Der Saturn entstand vor rund 4,5 Milliarden Jahren mit dem Rest unseres Sonnensystems in der Scheibe aus Gas und Staub, die die gerade entstandene Sonne umgab. Der genaue Ablauf der Saturnentstehung ist noch nicht gesichert geklärt: Nach einer Theorie hat sich zunächst ein fester Kern gebildet, der dann in größeren Mengen Gas angezogen hat, so dass ein Gasplanet entstehen konnte. Eine alternative Theorie geht von der Entstehung durch den Kollaps einer Verdichtung in der protoplanetaren Scheibe um die Sonne aus. Messungen der Sonde Cassini hatten vor einigen Jahren auf einen etwas kleineren festen Kern des Gasriesen gedeutet, was für die Kollaps-These sprechen könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.