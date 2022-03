Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ich an einer Glocke mit einem Seil ziehe und sie damit zum Läuten bringe, passiert das doch sofort. Wenn sich die Glocke nun auf dem Mars befinden würde, wäre doch eine Übertragung von Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit möglich?! Nein. Ein sehr ähnlicher Fall wurde schon einmal in einer Frage behandelt. In diesem Gedankenmodell bestand die Verbindung sogar nicht nur aus einem Seil, sondern aus einer festen Stange. Doch bei Seil und Stange gilt: Auch hier muss sich die Kompression (also das Drücken an einer Stange) bzw. das Ziehen an einem Seil erst einmal durch das Material fortsetzen und dies geschieht mit einer Geschwindigkeit, die deutlich unter der Lichtgeschwindigkeit liegt. Funktionieren würde das Gedankenexperiment nur, wenn man als Verbindung zur Glocke ein perfektes Material verwenden könnte, das komplett unverformbar ist - und dies gibt es nicht und kann es nach den Theorien auch nicht geben. Dass die Glocke auf der Erde sofort läutet, wenn wir am Seil ziehen, hängt damit zusammen, dass die Strecken hier so klein sind, dass die winzigen Unterschiede nicht auffallen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.