War die "Natter" wirklich die erste bemannte Rakete? Das kann man so sehen: Die "Natter", offizieller Name "Bachem Ba 349", war eine Mischung aus Flugzeug und Rakete und wurde als Waffe in der letzten Kriegsphase des Zweiten Weltkriegs von den Nazis entwickelt. Es war eine Art Abfangjäger, der wie eine Rakete starten und dann feindliche Flugzeuge bekämpfen sollte. Auf diese Weise benötigte man keinen Flugplatz zum Start der Maschinen. Die "Natter" war praktisch als "Einmal-Flugzeug" konzipiert, der Pilot sollte sich durch einen Fallschirm in Sicherheit bringen. Es gab eine bemannten Testflug am 1. März 1945. Er endete für den 22-jährigen Piloten Lothar Sieber tödlich.