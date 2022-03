Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War tatsächlich eine deutsche V2-Rakete das erste von Menschen geschaffene Objekt im All? Ja. Eine am 20. Juni 1944 gestartete V2-Rakete gilt als erstes von Menschen geschaffenes Objekt, das den Weltraum erreicht hat. Die Rakete, die von Peenemünde aus gestartet wurde, erreichte eine Höhe von 176 Kilometer, die Grenze zum Weltraum wird bei 100 Kilometern gezogen. Die Rakete gelangte aber nicht in einen Erdorbit und stürzte auf die Erde zurück. Die V2-Raketen wurde von den Nazis als Massenvernichtungswaffen entwickelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.