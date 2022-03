Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sind die Entfernung im Alpha-Centauri-System? Könnte eine Zivilisation dort ihr System vollständig mit Sonden erforschen? Das Alpha-Centauri-System besteht nach den aktuellen Erkenntnissen aus drei Sternen: Alpha Centauri A und B bilden ein vergleichsweise enges Doppelsternsystem - ihr Abstand schwankt in etwa zwischen der Entfernung der Sonne von Saturn und der von Pluto. Alpha Centauri C, auch Proxima Centauri genannt, befindet sich 13.000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) von A und B entfernt. Das entspricht etwa 430 Mal dem Bahnradius des äußersten Planeten Neptun in unserem Sonnensystem. Um Proxima Centauri hat man bislang zwei, eventuell drei Planeten gefunden, die in relativ geringem Abstand um ihren Zentralstern kreisen. Dieses System ließe sich mit unserer Technologie problemlos erkunden. Der Weg von dort zu Alpha Centauri A und B ist allerdings weit: 13.000 Astronomische Einheiten müssen erst einmal überwunden werden, Voyager 1 ist gerade einmal etwas mehr als 155 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Vergleichsweise einfach wäre es also für Bewohner des Systems Alpha Centauri A und B, wo es allerdings bislang lediglich Planetenkandidaten gibt, "ihr" System zu erkunden. Das Gleiche gilt für Bewohner des Planetensystems um Proxima Centauri. Besuche zwischen diesen Subsystemen wären dagegen deutlich aufwendiger. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.