Wie unterscheidet man eine entfernte Galaxie, deren Licht rotverschoben ist, von einer nahen Galaxie mit vielen alten roten Sternen? Durch das Spektrum: Bei entfernten Galaxien, deren Licht ins Rote verschoben erscheint, ist ja ihr gesamtes Spektrum ins Rote verschoben. Auch bestimmte und bekannte Spektrallinien erscheinen dadurch an einer anderen Stelle im Spektrum. Wenn man also die Entfernung eines Systems nicht kennen sollte, lässt sich dadurch feststellen, ob die Galaxie wirklich röter ist (beispielsweise aufgrund vieler älterer und rötlicher Sterne) oder ob sie durch die Rotverschiebung nur so erscheint.