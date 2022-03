Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann ein Satellit auf einem Orbit um L2 bleiben? Der Lagrange-Punkt L2 ist ein etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernter, auf der sonnenabgewandten Seite gelegener Gleichgewichtspunkt des Systems Sonne - Erde - Satellit. Dort befinden sich aktuell beispielsweise der ESA-Astrometriesatellit Gaia und auch das James Webb Space Telescope. Dieser Lagrange-Punkt ist instabil, ohne einen Antrieb würde ein Satellit hier nicht bleiben können, sondern in eine Umlaufbahn um die Sonne driften. Alle Sonden, die sich in einem Orbit um diesen Punkt bewegen, müssen also über einen Antrieb verfügen, mit dem regelmäßig Kurskorrekturen gemacht werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.