Wenn Biomoleküle im Weltraum entstehen, könnten sie auch intakt auf die Erde gelangen? In den letzten Jahren hat man in Gaswolken im All oder auch auf Kometen organische Verbindungen entdeckt, die als Grundbausteine für die Entstehung von Leben auf der Erde gelten. Als das Sonnensystem sehr jung war, sind zahlreiche Objekte auf der Erde eingeschlagen. So stellt sich natürlich die Frage, ob bestimmte organische Verbindungen eventuell durch den Einschlag zahlreicher Kometen auf die Erde gelangt sein könnten und diese dann die Grundlage für die Entstehung von Leben gebildet haben. Diese These erfordert natürlich, dass die betreffenden Verbindungen den Einschlag eines Kometen auf der Erde auch überstanden haben. Forscherinnen und Forscher versuchen dies mithilfe von Laborexperimenten herauszufinden. So ergaben beispielsweise Versuche mit Glycolaldehyd, dass dieses Molekül die extremen Bedingungen, denen es bei einem Einschlag ausgesetzt wäre, durchaus hätte überstehen können.