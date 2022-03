Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie findet man selbst heraus, in welchem Sternbild die Sonne gerade steht? Durch Beobachtung: Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man beispielsweise heute Nacht genau um Mitternacht nach Süden schaut, wird man hoch am Himmel das Sternbild Löwe sehen, also eines der Tierkreissternbilder. In genau einem halben Jahr wird sich die Sonne in diesem Sternbild befinden. Heute befindet sich die Sonne in dem Tierkreissternbild, das dem Löwen direkt "gegenüber" steht. Ein Blick auf eine drehbare Sternkarte verrät, um welches Sternbild es sich handelt: um den Wassermann. All dies lässt sich auch bequem am heimischen Computer mit einem Programm wie Stellarium nachvollziehen. Ich schreibe hier übrigens über die astronomischen Sternbilder des Tierkreises und die tatsächliche Position der Sonne. Diese hat mit den astrologischen Tierkreiszeichen nichts mehr zu tun. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.