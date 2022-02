Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können die von der Sonne ausgestoßenen Partikel einer Protuberanz auf der Erde Sternschnuppen erzeugen? Nein, bei den von der Sonne ins All geschleuderten Partikeln handelt es sich um geladene Teilchen, die vom Magnetfeld der Erde in Richtung der Polregionen abgelenkt werden und hier mit den Molekülen in der Atmosphäre reagieren können, so dass Polarlichter entstehen. Sternschnuppen hingegen entstehen durch das Verglühen kleiner Staubpartikel von Kometen in der Erdatmosphäre. Solche Staubpartikel werden von der Sonne - auch während heftiger Protuberanzen - nicht ins All geschleudert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.