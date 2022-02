Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kommt der Komet 46P/Wirtanen immer noch für eine Weltraummission infrage? 46P/Wirtanen war das ursprüngliche Ziel der europäischen Kometenmission Rosetta. Wegen Problemen mit der Ariane-5-Trägerrakete verzögerte sich der Start der Mission allerdings, so dass ein neuer Zielkomet für die Mission gefunden werden musste. Eine weitere Mission zu einem Kometenkern müsste also Fragen beantworten, die während der Rosetta-Mission nicht geklärt werden konnten bzw. durch sie erst aufgeworfen wurden. 46P/Wirtanen ist dabei durchaus nicht uninteressant und wird von der Erde aus bei Passagen durch das innere Sonnensystem regelmäßig untersucht. Dabei wurden etwa Ende 2018, als Wirtanen sich der Erde bis auf nur knapp zwölf Millionen Kilometer näherte, zahlreiche Verbindungen in seiner Gashülle entdeckt, die neue Fragen zu den auf und in dem Kometen auflaufenden Prozessen aufgeworfen haben. Ob solche Beobachtungen irgendwann einmal zu einer Mission zu Wirtanen führen, ist schwer vorherzusagen: Da der Komet aber eine vergleichsweise kurze Umlaufdauer von nur 5,4 Jahren hat und damit regelmäßig ins inneren Sonnensystem kommt, würde er sich natürlich als Ziel anbieten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.