Was passiert mit den äußeren Planeten, wenn die Sonne zum Weißen Zwerg geworden ist? In einigen Milliarden Jahren wird sich die Sonne zu einem Roten Riesen aufblähen und dabei große Teile ihrer äußeren Hülle ins All abstoßen. Durch den damit verbundenen Massenverlust vergrößern sich auch die Bahnen der Planeten. Merkur und Venus werden vermutlich von der sich aufblähenden Sonne verschluckt, für die Erde ist dies noch nicht sicher, aber nicht unwahrscheinlich. Die anderen Planeten des Sonnensystems sollten auf jeden Fall verschont bleiben und dürften die Sonne auch noch dann umkreisen, wenn sie zu einem Weißen Zwerg geworden ist - dann allerdings auch auf weiteren Bahnen als heute. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.