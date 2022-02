Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso wird nicht zusätzlich das Baryzentrum zur Definition von Planet und Zwergplanet verwendet? Definitionen sollten ja immer so einfach wie möglich sein, so dass sich die Frage stellt, welches Problem bei der Definition von Zwergplaneten die Verwendung des Baryzentrums lösen könnte. Als Baryzentrum bezeichnet man den gemeinsamen Massenschwerpunkt eines gravitativ gebundenen Systems. Bei Erde und Mond liegt dieser innerhalb der Erde, bei Pluto und seinem Mond Charon nicht. Nun ist Pluto auch nach der bisherigen Definition ein Zwergplanet, so dass die Betrachtung des Baryzentrums höchstens dazu dienen könnte, zu entscheiden, ob es sich bei Pluto und Charon nicht um Zwergplanet und Mond, sondern eher um einen Doppel-Zwergplaneten handelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.